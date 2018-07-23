В России возьмутся за недовольство жителей в соцсетях

Кремль запустил программу отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях, пишет РБК. Новая система называется «Инцидент-менеджмент». Она мониторит по ключевым словам пять социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Запросы сортируются в зависимости от масштаба проблемы, посты одной темы объединяются в один кейс. Местные власти должны реагировать на обращение в течение суток с момента его регистрации. Собеседник издания рассказал, что необходимость уделять больше внимания негативным комментариям в соцсетях возникла после трагедии и кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и ситуации вокруг мусорного полигона в Волокамске. По словам источника, власти регионов продемонстрировали неспособность адекватно реагировать на недовольство в интернете. Сейчас система тестируется в десяти регионах. К 2019 году ее распространят по всей стране.