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В России возьмутся за недовольство жителей в соцсетях
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В России возьмутся за недовольство жителей в соцсетях 

Авторадио 5 часов назад
Кремль запустил программу отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях, пишет РБК. Новая система называется «Инцидент-менеджмент». Она мониторит по ключевым словам пять социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Запросы сортируются в зависимости от масштаба проблемы, посты одной темы объединяются в один кейс. Местные власти должны реагировать на обращение в течение суток с момента его регистрации. Собеседник издания рассказал, что необходимость уделять больше внимания негативным комментариям в соцсетях возникла после трагедии и кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и ситуации вокруг мусорного полигона в Волокамске. По словам источника, власти регионов продемонстрировали неспособность адекватно реагировать на недовольство в интернете. Сейчас система тестируется в десяти регионах. К 2019 году ее распространят по всей стране.
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