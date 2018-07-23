СМИ: регионы обяжут отвечать на недовольство россиян в соцсетях

Кремль обяжет региональные власти реагировать в соцсетях на жалобы граждан.

Кремль инициировал запуск новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент», разработанный «Медиалогией», чтобы обязать региональные власти реагировать на критику населения в социальных сетях на действия правительства в течение суток.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента , информацию будут мониторить по ключевым словам в пяти социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и Instagram. Результаты будут направляться к администратору, который будет решать, на какие запросы нужно реагировать.

«Это браузерная система, то есть на рабочий компьютер ничего не устанавливается, все находится на серверах, доступ возможен через любой браузер», — сказано в сообщении.

Так, сообщения будут объединяться в один кейс, который назовут «инцидент». После чего ответ официальных структур на него будет автоматически отправляться на все сообщения по данной теме во все соцсети.