СМИ: регионы обяжут отвечать на недовольство россиян в соцсетях 

Кремль обяжет региональные власти реагировать в соцсетях на жалобы граждан.
Кремль инициировал запуск новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент», разработанный «Медиалогией», чтобы обязать региональные власти реагировать на критику населения в социальных сетях на действия правительства в течение суток.
Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, информацию будут мониторить по ключевым словам в пяти социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и Instagram. Результаты будут направляться к администратору, который будет решать, на какие запросы нужно реагировать.
«Это браузерная система, то есть на рабочий компьютер ничего не устанавливается, все находится на серверах, доступ возможен через любой браузер», — сказано в сообщении.
Так, сообщения будут объединяться в один кейс, который назовут «инцидент». После чего ответ официальных структур на него будет автоматически отправляться на все сообщения по данной теме во все соцсети.
Отмечается, что в настоящий момент систему уже тестируют в 10 регионах. Первым к системе подключили Подмосковье.