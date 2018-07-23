Ещё
СМИ: регионы обяжут отвечать на недовольство россиян в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: регионы обяжут отвечать на недовольство россиян в соцсетях 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Кремль обяжет региональные власти реагировать в соцсетях на жалобы граждан.
Кремль инициировал запуск новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент», разработанный «Медиалогией», чтобы обязать региональные власти реагировать на критику населения в социальных сетях на действия правительства в течение суток.
Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, информацию будут мониторить по ключевым словам в пяти социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и Instagram. Результаты будут направляться к администратору, который будет решать, на какие запросы нужно реагировать.
«Это браузерная система, то есть на рабочий компьютер ничего не устанавливается, все находится на серверах, доступ возможен через любой браузер», — сказано в сообщении.
Так, сообщения будут объединяться в один кейс, который назовут «инцидент». После чего ответ официальных структур на него будет автоматически отправляться на все сообщения по данной теме во все соцсети.
Отмечается, что в настоящий момент систему уже тестируют в 10 регионах. Первым к системе подключили Подмосковье.
ТК «Звезда»: последние новости
Киберкомандование США объявило о создании рабочей антироссийской группы WhatsApp лишит пользователей важной функции Instagram сделает статус пользователей «прозрачным»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор337
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли99
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России106
Названа дата «смерти» Интернета14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение