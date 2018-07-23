США приготовились к кибервойне с Россией

Американское киберкомандование создало группу по противодействию России

"Я создал российскую группу, небольшую. Это укладывается в то, что разведывательное сообщество (США) делает с 2016-2017 годов", — сказал генерал, выступая на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

По его словам, Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым "нам нужно будет противостоять" и "если это произойдет, то мы, несомненно, сможем это сделать".

Накасоне занял свой пост в мае 2018 года вскоре после того, как Киберкомандование было выделено в отдельное командование в составе Пентагона . Он также возглавляет Агентство национальной безопасности США

Усиление защиты в киберпространстве было принято в США на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году.