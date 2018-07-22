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Ямальская прокуратура заблокировала сайт по продаже дипломов
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Ямальская прокуратура заблокировала сайт по продаже дипломов 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Прокуратура Нового Уренгоя заблокировала сайт, на котором продавали поддельные дипломы о высшем и среднем образовании. Интернет-ресурс специалисты обнаружили в ходе регулярного мониторинга.
Сообщается, что зайти на сайт можно было свободно без предварительной регистрации и пароля. Как пояснили в пресс-службе ведомства, продажа дипломов запрещена законом, а информация, размещенная на сайте, вводила в заблуждение пользователей и побуждала их к совершению преступления.
В связи с этим прокуратура Нового Уренгоя потребовала у суда признать размещенную на интернет — ресурсе информацию запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд удовлетворил иск. Решение было направлено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО, которое и заблокировало доступ к странице.
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