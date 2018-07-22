Ямальская прокуратура заблокировала сайт по продаже дипломов

Прокуратура Нового Уренгоя заблокировала сайт, на котором продавали поддельные дипломы о высшем и среднем образовании. Интернет-ресурс специалисты обнаружили в ходе регулярного мониторинга.

Сообщается, что зайти на сайт можно было свободно без предварительной регистрации и пароля. Как пояснили в пресс-службе ведомства, продажа дипломов запрещена законом, а информация, размещенная на сайте, вводила в заблуждение пользователей и побуждала их к совершению преступления.