Ямальская прокуратура заблокировала сайт по продаже дипломов 

Прокуратура Нового Уренгоя заблокировала сайт, на котором продавали поддельные дипломы о высшем и среднем образовании. Интернет-ресурс специалисты обнаружили в ходе регулярного мониторинга.
Сообщается, что зайти на сайт можно было свободно без предварительной регистрации и пароля. Как пояснили в пресс-службе ведомства, продажа дипломов запрещена законом, а информация, размещенная на сайте, вводила в заблуждение пользователей и побуждала их к совершению преступления.
В связи с этим прокуратура Нового Уренгоя потребовала у суда признать размещенную на интернет — ресурсе информацию запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд удовлетворил иск. Решение было направлено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО, которое и заблокировало доступ к странице.