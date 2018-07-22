Safari в iOS 12 научился определять хакерские действия на сайтах

Safari в iOS 12 научился определять хакерские действия на сайтахApple продолжает усиливать безопасность в своих устройствах. В iOS 12 компания реализовала новую интересную функцию.

Теперь браузер Safari отслеживает подозрительную деятельность на сайтах и сообщает, в случае чего, об этом пользователю. Лично я смог заметить это нововведение на сайте одного из онлайн-кинотеатров.

Выглядит соответствующее пуш-уведомление следующим образом:

iOS-устройство будет оповещать пользователя о том, что веб-сайт может тайно считывать вашу клавиатуру, либо пытаться обманным способом заставить вас ввести личные данные. Включая данные кредитных карточек.

Тем самым, вы можете мгновенно выйти из полноэкранного режима просмотра ролика, а затем и резко закрыть сайт. Полезная фишка, однако.