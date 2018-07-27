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Яндекс снова выдаёт тайны пользователей Google Docs
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Яндекс снова выдаёт тайны пользователей Google Docs 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: dp.ru
В поисковой выдаче Яндекса вновь появились файлы пользователей сервиса Google Docs (Google Документы). На это обратил внимание корреспондент издания РБК.
Напомним, в начале июля в сети разразился скандал, когда Яндекс попросту проиндексировал документы из сервиса, которые находились в публичном доступен и не были защищены настройками приватности. Самую большую опасность для пользователей составили файлы с записанными в них логинами и паролями в незащищённом виде, которые стало можно достать, просто введя в Яндекса запрос на поиск «пароли» по сайту Google Docs. Через несколько часов после разгоревшегося скандала, Яндекс убрал из поиска документы пользователей Google Docs
Теперь же в расширенном поиске Яндекса стали доступны документы по запросам «график» и «зарплата». В пресс-службе Яндекса заявили журналистам: «На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации».
Ранее Яндекс пояснял, что поисковик индексирует только открытую часть интернета — те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Не индексируются страницы, для которых администрацией сайтов прописан запрет и ответственность лежит на владельцах сайтов. Пользователям же стоит проверить настройки приватности для своих документов.
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