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Цифра дня: Сколько пользователей в Google Диске?
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Цифра дня: Сколько пользователей в Google Диске? 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Москва24
Цифра дня:
1 000 000 000  пользователей в Google Диске.
На конференции Google Cloud Next '18 в Сан-Франциско компания Google сообщила, что её восьмой сервис вскоре преодолеет рубеж в один миллиард пользователей.
Речь идёт об облачном хранилище Google Диск (Google Drive), изначально заработавшем в 2012 году. По словам компании, миллиард пользователей в Google Диске будет достигнут до конца этой недели.
Миллиард пользователей у Google уже насчитывают фирменный поисковик, электронная почта Gmail, браузер Chrome, карты Maps, видеосервис YouTube, операционная система Android и онлайн-магазин Play Store. Отметим, что количество пользователей Android, на самом деле, уже превышает 2 миллиарда пользователей.
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