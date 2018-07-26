Цифра дня: Сколько пользователей в Google Диске?

Цифра дня:

1 000 000 000 пользователей в Google Диске.

На конференции Google Cloud Next '18 в Сан-Франциско компания Google сообщила, что её восьмой сервис вскоре преодолеет рубеж в один миллиард пользователей.

Речь идёт об облачном хранилище Google Диск (Google Drive), изначально заработавшем в 2012 году. По словам компании, миллиард пользователей в Google Диске будет достигнут до конца этой недели.

Миллиард пользователей у Google уже насчитывают фирменный поисковик, электронная почта Gmail, браузер Chrome, карты Maps, видеосервис YouTube, операционная система Android и онлайн-магазин Play Store. Отметим, что количество пользователей Android, на самом деле, уже превышает 2 миллиарда пользователей.