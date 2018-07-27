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Роскомнадзор решил научить пользователей скрывать свои документы от поисковиков
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Роскомнадзор решил научить пользователей скрывать свои документы от поисковиков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Роскомнадзор рассказал, как защитить информацию в Google Docs от попадания в поисковую выдачу «Яндекса». Подробную инструкцию ведомство разместило на своей странице во «ВКонтакте».
В ведомстве пояснили, что самый простой способ поделиться документом — создать гиперссылку и переслать ее по почте или в мессенджере — также является самым опасным, поскольку ссылка является открытой и может попасть в выдачу поисковика. В представленной инструкции из семи шагов рассказывается, как настроить доступ к документам, чтобы те были видны только по приглашению.
Ранее 27 июля документы сервиса Google Docs снова попали в поисковую выдачу «Яндекса». В частности, пользователи могли найти множество чужих файлов по словам «Пароли» или «Зарплаты».
Впервые о проблеме стало известно в начале июля 2018 года. Тогда пользователи обратили внимание, что «Яндекс» проиндексировал все файлы с сервиса Google Docs, в которых не стояли настройки приватности.
В тот же день сотрудники поисковика объяснили, что «Яндекс» индексирует только открытую часть интернета. Тем не менее сразу же после инцидента поисковик перестал индексировать файлы Google Docs.
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