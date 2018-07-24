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Google перепугал пользователей пророчеством о конце света
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Google перепугал пользователей пророчеством о конце света 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Пользователи Сети обнаружили странность при использовании Google. Если выполнить определенные манипуляции, то переводчик выдаст предзнаменования конца света.
Так, если 19 раз ввести в поле для перевода слово «dog» и попросить перевести его с маори, то сервис выдает следующий текст: «На часах Судного дня без трех минут двенадцать. Люди и драматические события, во времена которых мы живем, указывают на то, что мы приближаемся к концу света и возвращению».
Кроме того, схожая странность наблюдаются, если более 20 раз раз подряд ввести сочетание букв «a», передает издание Motherboard. «Поскольку имя Бога было написано на иврите, оно было написано на языке еврейской нации», — уверяет переводчик Google.
Стоит отметить, что завсегдатаи Всемирной паутины увлеклись новой забавой и стали искать сакральные смыслы с помощью различных абсурдных комбинаций. Один из таких энтузиастов попытался узнать имя Google-переводчика, разделив слова пробелами через каждые две буквы. В ответ на это сервис ответил, что вопрошающий сможет увидеться с ним в конце дня.
Позже пользователи сети объяснили этот феномен. Они убеждены, что некоторые варианты перевода могут быть взяты из личных сообщений или электронной почты, которые собирает и обрабатывает поисковая система. Более того, в google-переводчике предусмотрена возможность предлагать свой вариант перевода.
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