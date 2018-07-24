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Google испугал пользователей пророчеством о конце света
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Google испугал пользователей пророчеством о конце света 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Пользователи Google обнаружили необычное явление при использовании переводчика. При определенных манипуляциях, он выдает пророчество о конце света, передает «Дни.ру».
Если в поле для ввода 19 раз подряд написать слово dog и попросить перевести строчку с маори на русский, то сервис выдает следующий текст: «Часах Судного Дня показывают три минуты двенадцатого. Люди и драматические события, которые происходят в мире, говорят нам о том, что мы приближаемся к концу света и возвращению Иисуса».
Подобная странность происходит также, если более 20 раз подряд ввести сочетание букв «a». Переводчик выдает: «Имя Бога было написано на иврите — языке еврейской нации».
Пользователи продолжили искать сакральные смыслы в системе с помощью различных комбинаций. Один из энтузиастов решил узнать имя Google-переводчика, и разделил название пробелами через каждые две буквы. Сервис ответил, что «спрашивающий увидится с ним в конце дня».
По мнению большинства, феномен связан с тем, что некоторые варианты перевода взяты из личных сообщений или электронной почты, которые собирает и обрабатывает Google. Также одной из причин явления может стать возможность поисковой системы предлагать свой вариант перевода.
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