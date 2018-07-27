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Google Docs снова нашлись в выдаче «Яндекса»
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Google Docs снова нашлись в выдаче «Яндекса» 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Документы сервиса Google Docs снова попали в поисковую выдачу «Яндекса». Об этом сообщает РБК.
Пользователи могут найти множество чужих файлов по определенным словам. Например, если ввести в строку расширенного поиска слово «Пароли» или «Зарплаты», сервис покажет незащищенные документы с персональными данными некоторых людей.
О проблеме впервые стало известно в начале июля 2018 года. Тогда пользователи обратили внимание, что «Яндекс» проиндексировал все файлы с сервиса Google Docs, в которых не стояли настройки приватности.
В тот же день сотрудники поисковика объяснили, что «Яндекс» индексирует только открытую часть интернета. Все защищенные паролем документы в поисковой выдаче не выдавались. Тем не менее сразу же после инцидента «Яндекс» перестал индексировать файлы Google Docs.
Представители Google возложили вину в глобальной утечке документов на самих россиян. В пресс-релизе корпорации говорилось, что поисковые системы могут индексировать только те документы, которые были сделаны их владельцами публичными.
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