«Ашан» усилил контроль за обеспечением защиты данных после утечки файлов Google Docs 

Ритейлер «Ашан» усилил контроль за выполнением требований по защите данных компании после индексации поисковой системой «Яндекс» содержимого файлов, хранящихся в облачном сервисе Google Docs, сообщила RNS директор по корпоративным коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова.
«Сотрудникам компании «Ашан Ритейл Россия» была сделана рассылка-напоминание о существующих правилах защиты информации. В рассылке акцент был сделан на том, что все рабочие документы должны быть размещены только на корпоративном диске и иметь настройки ограниченного доступа», — сказала она.
Мария Курносова добавила, что «также был усилен контроль за выполнением требований по защите данных».
Представитель X5 Retail Group сообщил RNS, что политика информационной безопасности запрещает сотрудникам работать с внешними файлообменниками и другими подобными площадками. «Доступ к ним с рабочих компьютеров заблокирован», — подчеркнул он.
Ритейлер «Дикси» «возможно» будет корректировать внутренние правила хранения информации, сообщили RNS в пресс-службе сети, добавив, что в компании «существует политика информационной безопасности, согласно которой сотрудникам запрещается работать с облачными сервисами».
В пресс-службе ритейлера «Магнит» на запрос RNS не ответили.
Ранее «Коммерсантъ FM» сообщил об утечке личных данных россиян в поисковой выдаче «Яндекса». По данным издания, в открытом доступе оказались сканы паспортов, данные о банковских платежах, о билетах на самолеты и поезда.
В начале июля «Яндекс» сообщил, что содержимое файлов ряда пользователей облачного сервиса Google Docs оказалось доступно в поисковой выдаче «Яндекса». В компании отмечали, что доступными в поисковой выдаче оказались те файлы, владельцы которых сами разрешили к ним доступ по гиперссылке.