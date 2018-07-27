«Ашан» усилил контроль за обеспечением защиты данных после утечки файлов Google Docs

Мария Курносова. Ритейлер «Ашан» усилил контроль за выполнением требований по защите данных компании после индексации поисковой системой «Яндекс» содержимого файлов, хранящихся в облачном сервисе Google Docs, сообщила RNS директор по корпоративным коммуникациям «Ашан Ритейл Россия

«Сотрудникам компании «Ашан Ритейл Россия» была сделана рассылка-напоминание о существующих правилах защиты информации. В рассылке акцент был сделан на том, что все рабочие документы должны быть размещены только на корпоративном диске и иметь настройки ограниченного доступа», — сказала она.

Мария Курносова добавила, что «также был усилен контроль за выполнением требований по защите данных».

Представитель X5 Retail Group сообщил RNS, что политика информационной безопасности запрещает сотрудникам работать с внешними файлообменниками и другими подобными площадками. «Доступ к ним с рабочих компьютеров заблокирован», — подчеркнул он.

Ритейлер «Дикси» «возможно» будет корректировать внутренние правила хранения информации, сообщили RNS в пресс-службе сети, добавив, что в компании «существует политика информационной безопасности, согласно которой сотрудникам запрещается работать с облачными сервисами».

Ранее «Коммерсантъ FM» сообщил об утечке личных данных россиян в поисковой выдаче «Яндекса». По данным издания, в открытом доступе оказались сканы паспортов, данные о банковских платежах, о билетах на самолеты и поезда.

В начале июля «Яндекс» сообщил, что содержимое файлов ряда пользователей облачного сервиса Google Docs оказалось доступно в поисковой выдаче «Яндекса». В компании отмечали, что доступными в поисковой выдаче оказались те файлы, владельцы которых сами разрешили к ним доступ по гиперссылке.