Россия использует «китайский прецедент» Apple для диалога с иностранными компаниями

Отказ выполнять китайские законы для Apple легко может обернуться колоссальными убытками, что вынуждает американскую компанию следовать правилам Пекина. Взаимодействие с иностранными компаниями в России двигается в похожем направлении, и мы здесь можем использовать китайский опыт, считают эксперты.

"Китайский прецедент" Apple

Компания Apple начала хранить данные китайских пользователей iCloud на серверах крупнейшего национального оператора China Telecom. В iCloud хранятся фотографии, видеозаписи и другие файлы, а также переписка пользователей по SMS и электронной почте. Если ранее для запроса тех или данных китайская сторона вынуждена была обращаться в США , то теперь ключи для расшифровки любой информации из iCloud Apple предоставила подразделению China Telecom под названием Tianyi.

«После того, как Китай потребовал от Apple дать им определенный набор информации о своих гражданах, у американской компании просто не оставалось иного решения, кроме как принять эти требования. Если бы они отказались переносить данные на китайские сервера, то вполне могли бы лишиться китайского рынка, а это уже болезненный удар для всего бизнеса Apple», — отмечает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Китай остается одним из ключевых рынков для Apple, компания получает в этой стране около 45% от всей выручки. Отказ выполнять китайские законы легко может обернуться запретом продаж устройств в стране или закрытием доступа к интернет-сервисам, что грозит колоссальными убытками даже для одной из самых дорогих компаний в мире.

«Здесь стоит отметить специфику китайского рынка. Там нет того же Google и других популярных на Западе технологических гигантов. Большинство местных телефонов, хоть и выпускаются на Android, но там стоят сервисы и аналоги магазинов приложений местных компаний. Продукция же компании Apple наоборот широко распространена и очень популярна у местного населения, что напрямую отображается на глобальной стоимости компании», — объясняет собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Ситуация в России

В свою очередь эксперт в области информационной безопасности Александр Власов считает, что согласившись с требованиями Пекина хранить личные данные китайских пользователей в Китае Apple наглядно демонстрирует, как бизнес-интересы глобальной технологической корпорации могут сочетаться с местными законами. Ситуация в России двигается в похожем направлении во многом благодаря действиям Роскомнадзора

Напомним, что российский закон от 1 августа 2015 года обязывает интернет-компании, работающие с персональными данными россиян, регистрироваться в Роскомнадзоре в качестве организатора распространения информации (ОРИ) и в течение шести месяцев хранить на территории РФ всю переданную и полученную россиянами информацию. Неисполнение этого положения в первый раз грозит для юридических лиц штрафом до 500 тысяч рублей, но в случае повторного нарушения сервис может быть заблокирован на территории России.

«Обязанность хранить данные граждан на серверах внутри России возникает только в том случае, если компания занесена в реестр организаторов распространения информации, но к Apple такие требования у нас не предъявлялись, так как они пока не являются организатором распространения информации и соответственно не хранят данные россиян на территории нашей страны.

По данным месячной давности в реестр РКН внесены порядка 145 компаний, при этом такие крупные иностранные компании такие как Facebook, Twitter и Instagram в него пока не входят. Пока общение с этими компаниями происходит на уровне поиска договоренностей через диалог, но если РКН начнет проверки, а компании к тому моменту не выполнят требования, то они могут быть заблокированы на территории России», — отмечает Владимир Зыков.

В то же время IT-гиганты не хотят терять российский рынок, который приносит им достаточно существенную прибыль и пытаются найти компромисс. Но в случае с Россией ситуация выглядит несколько сложнее, чем тот же «китайский прецедент» Apple, так как сюда примешивается политика. На фоне раздуваемой в США истории про вмешательство РФ в выборы, на американские технологические компании оказывается серьезное давление со стороны властей в вопросе переноса персональных данных на российские сервера.