Учёные разработали технологию мгновенной зарядки для смартфонов

Учёным удалось разработать технологию мгновенной зарядки для смартфонов, однако сейчас она доступна только владельцам iPhone. Об этом сообщает ABC News.

Первая в мире «супер-батарея» представляет из себя квантовое устройство со специальными датчиками, которые получают и распределяют энергию. В ближайшее время специалисты проверят безопасность своей разработки для пользователей. Планируется также адаптировать устройство для других смартфонов.