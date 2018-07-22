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Учёные разработали технологию мгновенной зарядки для смартфонов
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Учёные разработали технологию мгновенной зарядки для смартфонов 

Клопс.Ru 19 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Учёным удалось разработать технологию мгновенной зарядки для смартфонов, однако сейчас она доступна только владельцам iPhone. Об этом сообщает ABC News.
Первая в мире «супер-батарея» представляет из себя квантовое устройство со специальными датчиками, которые получают и распределяют энергию. В ближайшее время специалисты проверят безопасность своей разработки для пользователей. Планируется также адаптировать устройство для других смартфонов.
Разработка принадлежит учёным из университета Аделаиды в Австралии и основана на физических реакциях на уровне атомов и молекул.
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