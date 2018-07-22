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В работе Telegram произошел масштабный сбой
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В работе Telegram по всему миру произошел сбой 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пользователи Telegram по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных, опубликованных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Перебои в работе мессенджера были зафиксированы в 11.00 мск в ряде стран, в том числе в России, Италии, Великобритании, Франции, Германии и Египте. Сбой в работе Telegram также произошел в нескольких американских штатах.
По данным Downdetector, около 48% пользователей столкнулись с проблемами подключения к серверу, 27% не могли авторизоваться, 23% не могли получать или отправлять сообщения.
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