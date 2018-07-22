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Пользователи сообщают о локальных сбоях в работе Telegram в Европе
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Пользователи сообщают о локальных сбоях в работе Telegram в Европе 

Говорит Москва 2 часа назад
Также сообщения о проблемах с подключением поступают с Урала и из центральной части России. Об этом свидетельствует карта сбоев на портале downdetector.com.
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