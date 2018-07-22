В Перми прокуратура выявила три библиотеки с доступом к запрещённым сайтам

Прокуратура обнаружила, что в трёх пермских библиотеках читатели имелся доступ к запрещённым сайтам. Речь идёт о библиотеках № 19 (улица Тургенева, 18/1) и № 4 (улица Лебедева, 38), а также детской библиотеке № 11 (улица Дружбы, 22). «Установлено, что в читальных залах этих библиотек, оборудованных компьютерами с доступом к Интернету, имелся беспрепятственный доступ к запрещённому на территории РФ контенту. После проверок прокурор Мотовилихинского района вынес представление директору МБУ «Объединение муниципальных библиотек» с требованием устранить нарушения», — сообщили в краевой прокуратуре. Провайдер уже заблокировал запрещённые ресурсы на компьютерах в этих трёх пермских библиотеках. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.