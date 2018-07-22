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В WhatsApp обнаружили неприятную уязвимость
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В WhatsApp обнаружили неприятную уязвимость 

Свободная пресса 1 час назад
Очередной баг нашли в мессенджере WhatsApp. Выяснилось, что можно посмотреть время онлайн любого пользователя, даже, если он скрыл эту функцию.
Уязвимость закралась при разработке бета-версии новой веб-версии мессенджера. Исключением оказались пользователи, использующих номера американских или канадских мобильных операторов. Их время последней активности в WhatsApp все же узнать нельзя (если это функция отключена пользователем).
Как пишет Versiya.info, пока эксперты не могут разобраться в причинах такого исключения. Ожидается, что разработчики устранят баг в скором времени.
Ранее пользователи WhatsApp уже находили уязвимость мессенджера. Тогда оказалось, что заблокированные люди могут просматривать профиль и отправлять сообщения тем, кто внес их в «черный список».
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