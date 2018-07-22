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Как получать прогноз погоды на экране блокировки iPhone с iOS 12
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Как получать прогноз погоды на экране блокировки iPhone с iOS 12 

iPhones.ru 49 минут назад
Фото: iPhones.ru
Пользователь, беря в руки смартфон, видит все пропущенные за ночь уведомления и прогноз погоды на день.
Так можно не запускать приложение и не выводить специальный виджет для этого.
Активируется фишка не самым очевидным способом, придется побегать по разным меню, чтобы все заработало.
Как настроить прогноз погоды на экране блокировки:
1. Для начала нужно разрешить приложению Погода всегда определять местоположение смартфона.
Делается это в меню Настройки — Конфиденциальность — Службы геолокации — Погода. Разумеется, включение регулярного слежения для приложения негативно скажется на заряде батареи, но только так сработает прогноз погоды на экране блокировки.
2. Теперь следует настроить режим Не беспокоить (Настройки — Не беспокоить). Активируем основной переключатель и настраиваем временной промежуток для режима.
3. Последним необходимым условием является активация параметра Отход ко сну (Настройки — Не беспокоить).
Теперь после окончания работы режима Не беспокоить на экране блокировки будет выводиться прогноз погоды для текущего местоположения на ближайшее время.
Есть еще один небольшой трюк. Например, если нужно знать прогноз погоды не утром, а в 18:00 к моменту выхода с работы домой.
Для этого следует установить режим Не беспокоить всего на минуту с 17:59 до 18:00. Режим включится и выключится через минуту, а на экране точно в срок появится прогноз погоды.
Несколько дней тестирую фишку на iPhone 7 Plus и не заметил какого-либо существенного снижения автономности гаджета.
Странно, почему нельзя было просто добавить в настройках настраиваемое время отображения уведомления?
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