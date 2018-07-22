Пользователи Сети усомнились в реальности снимков астронавтов США на Луне

Опубликовано видео, которое может служить доказательством того, что американцы не высаживались на спутник Земли.

Британский видеоблогер Streetcap1 опубликовал в Сети запись посадки космического корабля «Апполон-17» на поверхность Луны в 1972 году. Многие скептики углядели в кадрах подтверждение версии, что американские астронавты никогда не были на спутнике Земли.

Если приглядеться к видео, то можно заметить, как на «поверхности Луны» стоит человек, на котором не надет специальный скафандр.

Запись не оставила равнодушными пользователей социальных сетей, которые, в большинстве своем, сошлись во мнении, что астронавты США никогда не высаживались на Луну и кадры, якобы сделанные на лунной поверхности, являются фейком.