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Пользователи Сети усомнились в реальности снимков астронавтов США на Луне
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Пользователи Сети усомнились в реальности снимков астронавтов США на Луне 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Опубликовано видео, которое может служить доказательством того, что американцы не высаживались на спутник Земли.
Британский видеоблогер Streetcap1 опубликовал в Сети запись посадки космического корабля «Апполон-17» на поверхность Луны в 1972 году. Многие скептики углядели в кадрах подтверждение версии, что американские астронавты никогда не были на спутнике Земли.
Если приглядеться к видео, то можно заметить, как на «поверхности Луны» стоит человек, на котором не надет специальный скафандр.
Запись не оставила равнодушными пользователей социальных сетей, которые, в большинстве своем, сошлись во мнении, что астронавты США никогда не высаживались на Луну и кадры, якобы сделанные на лунной поверхности, являются фейком.
Ранее Streetcap1 на фотографиях лунной поверхности, сделанных космическим аппаратом NASA Lunar Orbiter 3, заметил подозрительный объект, похожий на «летающую тарелку».
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