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«Кровавый коктейль»: пользователи Сети намерены попробовать на вкус жидкость из черного саркофага
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«Кровавый коктейль»: пользователи Сети намерены попробовать на вкус жидкость из черного саркофага 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Из обнаруженной в саркофаге жидкости предлагается сделать газированный энергетический коктейль.
Пользователи Сети массово подписывают петицию, благодаря которой можно будет попробовать красноватую жидкость из таинственного черного саркофага, ранее найденного в Египте.
Жительница Великобритании Иннес МакКендрик, которая и стала автором петиции, предложила создать из обнаруженной жидкости газированный энергетический коктейль. Причем женщина предложила попробовать его всем желающим.
В настоящее время петиция собрала более 8,3 тысяч подписей.
Ранее ученые узнали, кому принадлежат останки в таинственном черном саркофаге.
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