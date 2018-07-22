«Кровавый коктейль»: пользователи Сети намерены попробовать на вкус жидкость из черного саркофага

Из обнаруженной в саркофаге жидкости предлагается сделать газированный энергетический коктейль.

Пользователи Сети массово подписывают петицию, благодаря которой можно будет попробовать красноватую жидкость из таинственного черного саркофага, ранее найденного в Египте

Жительница Великобритании Иннес МакКендрик, которая и стала автором петиции, предложила создать из обнаруженной жидкости газированный энергетический коктейль. Причем женщина предложила попробовать его всем желающим.

В настоящее время петиция собрала более 8,3 тысяч подписей.

Ранее ученые узнали, кому принадлежат останки в таинственном черном саркофаге.