Шведские женщины считают мобильное приложение причиной своей беременности

37 шведок пожаловались на то, что забеременели из‐за «противозачаточного» мобильного приложения. Об этом сообщило издание The Guardian.

Мобильное приложение Natural Cycles обещало отслеживать дни, когда вероятность забеременеть без средств контрацепции равнялась нулю. 37 шведок поверили рекламе, после чего отправились на аборт и заявили врачам, что программа не работает.

Правоохранительные органы страны начали проверку. Представители Natural Cycles заявили, что количество забеременевших шведок совпадает с числом пользователей приложения в этой стране.

За 60 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей) приложение должно было отслеживать «безопасные» дни, основываясь на данных о температуре тела, которые пользователи каждый день вносили в таблицу.

Мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger признали самыми опасными мобильными приложениями. К такому выводу пришли эксперты в области кибербезопасности американской компании Appthority.