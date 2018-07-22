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В Сети просят выпить жидкость из черного саркофага
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В Сети просят разрешения выпить жидкость из черного саркофага 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Ministry of Antiquities
На сайте change.org идет сбор подписей под петицией, которая требует разрешить всем желающим попробовать красноватую жидкость из черного саркофага, найденного недавно в Египте.
Автором петиции стала британка Иннес МакКендрик, которая предложила сделать из жидкости газированный энергетический коктейль, и дать его попробовать всем желающим. На данный момент петиция собрала более 8300 подписей.
Не тронутый мародерами запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом более двух тысяч лет обнаружили в начале июля при проведении строительных работ под одним из зданий в египетском городе Александрия.
Позднее внутри этого саркофага были обнаружены три поврежденные мумии, которые, как предполагается, принадлежат погибшим в древнем сражении воинам.
Тайна запечатанного саркофага породила массу слухов в египетских и европейских СМИ. В Египте заговорили о "проклятии фараона" и о том, что саркофаг, скорее всего, не был до сих пор открыт и разграблен из-за некоего "зла", заключенного в нем. Некоторые предположили, что саркофаг мог принадлежать самому Александру Македонскому, место захоронения которого до сих пор не найдено.
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