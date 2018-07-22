В Сети просят выпить жидкость из черного саркофага

В Сети просят разрешения выпить жидкость из черного саркофага

На сайте change.org идет сбор подписей под петицией, которая требует разрешить всем желающим попробовать красноватую жидкость из черного саркофага, найденного недавно в Египте

Автором петиции стала британка Иннес МакКендрик, которая предложила сделать из жидкости газированный энергетический коктейль, и дать его попробовать всем желающим. На данный момент петиция собрала более 8300 подписей.

Не тронутый мародерами запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом более двух тысяч лет обнаружили в начале июля при проведении строительных работ под одним из зданий в египетском городе Александрия.

Позднее внутри этого саркофага были обнаружены три поврежденные мумии, которые, как предполагается, принадлежат погибшим в древнем сражении воинам.