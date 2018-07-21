В Instagram разработали способ, заменяющий аутентификацию по SMS

Популярный мессенджер Instagram не обошла стороной проблема мошеннического захвата аккаунтов в связи с внедрением двухфакторной аутентификации по SMS-сообщениям для входа на персональную страницу.

Журналисты сумели раскрыть схему злоумышленников, согласно которой те, кто имеет хотя бы минимальное представление о жертве, звонят в службу поддержки и перевыпускают SIM-карту. После чего, хакеры назначают свои пароли на аккаунты пользователя, привязанных к мобильному номеру. Мошенники обращают внимание не только на банковские карты и криповалютные кошельки, но и на аккаунты в соцсетях с красивым четким названием.