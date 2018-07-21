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В Instagram разработали способ, заменяющий аутентификацию по SMS
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В Instagram разработали способ, заменяющий аутентификацию по SMS 

Gizmonews 1 час назад
Фото: Gizmonews
Популярный мессенджер Instagram не обошла стороной проблема мошеннического захвата аккаунтов в связи с внедрением двухфакторной аутентификации по SMS-сообщениям для входа на персональную страницу.
Журналисты сумели раскрыть схему злоумышленников, согласно которой те, кто имеет хотя бы минимальное представление о жертве, звонят в службу поддержки и перевыпускают SIM-карту. После чего, хакеры назначают свои пароли на аккаунты пользователя, привязанных к мобильному номеру. Мошенники обращают внимание не только на банковские карты и криповалютные кошельки, но и на аккаунты в соцсетях с красивым четким названием.
После увеличения количества случаев такой подозрительной практики, компания Instagram решила разработать новую систему аутентификации. Нововведение включит в себя функцию входа с помощью генераторов кодов, похожих на Google Authenticator и Authy. Больше не придется использовать SMS. Также эксперты по безопасности советуют оставлять учетные записи без мобильного номера. О дате внедрения новой системы в Instagram не сообщается.
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