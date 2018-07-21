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Появился карманный помощник для проверки подлинности банкнот
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Появился карманный помощник для проверки подлинности банкнот 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
С помощью камеры смартфона теперь каждый желающий может определить номинал и год образца имеющихся у него банкнот, изучить их дизайн и получить информацию для проверки подлинности.
«Выпуск мобильного приложения приурочен к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, чтобы гости смогли больше узнать о российских банкнотах. Сейчас же оно особенно актуально для россиян, и не только для рядового потребителя, но и для работников небольших торговых центров, где зачастую нет специального оборудования для проверки подлинности банкнот», — отметил заместитель управляющего отделением Тюмень Уральского ГУ Банка России Владимир Кожевников.
Проверка подлинности банкнот стала возможна благодаря бесплатному мобильному приложению «Банкноты Банка России», которое можно скачать на смартфон в магазинах приложений Google Play Market и App Store, введя название приложения в поисковую строку. Новый сервис может рассказать в интерактивной форме о четырех типах защитных признаков банкнот — проверяемых на просвет, при увеличении, на ощупь или при изменении угла наблюдения. Для этого достаточно навести камеру мобильного устройства на купюру и выбрать необходимую функцию, которую предложит меню приложения.
Пользователь может посмотреть, как проявляется тот или иной признак, поворачивая экран своего устройства так, будто у него в руках подлинная банкнота. При этом информацию можно не только увидеть, но и услышать с помощью встроенного голосового сопровождения на русском и английском языках.
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