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Угрозы «слить» интимные записи с веб-камер принесли шантажистам целое состояние
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Угрозы «слить» интимные записи с веб-камер принесли шантажистам целое состояние 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Злоумышленники заработали более 50 тысяч долларов, шантажируя людей по почте угрозами опубликовать порноролики с их участием. Об этом рассказали специалисты в области кибербезопасности из компании SecGuru в Twitter.
В середине июля стало известно, что мошенники использовали базу данных с утекшими в сеть паролями пользователей и принялись рассылать письма с угрозами опубликовать интимные ролики, якобы записанные на веб-камеру. Чтобы этого не произошло, шантажисты потребовали выкуп 1,9 тысячи долларов в биткоинах. Однако позднее размер платы вырос почти в два раза.
Эксперты решили отследить адреса криптокошельков, которые использовались мошенниками. После изучения 42 адресов специалисты выяснили, что как минимум 30 жертв уже отправили злоумышленникам в общей сумме более 50 тысяч долларов.
Однако сотрудники SecGuru уверены, что обнаружили лишь небольшую часть адресов. «Подозреваем, что их количество исчисляется тысячами», — говорится в твите экспертов.
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