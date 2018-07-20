Угрозы «слить» интимные записи с веб-камер принесли шантажистам целое состояние

Злоумышленники заработали более 50 тысяч долларов, шантажируя людей по почте угрозами опубликовать порноролики с их участием. Об этом рассказали специалисты в области кибербезопасности из компании SecGuru в Twitter.

В середине июля стало известно, что мошенники использовали базу данных с утекшими в сеть паролями пользователей и принялись рассылать письма с угрозами опубликовать интимные ролики, якобы записанные на веб-камеру. Чтобы этого не произошло, шантажисты потребовали выкуп 1,9 тысячи долларов в биткоинах. Однако позднее размер платы вырос почти в два раза.

Эксперты решили отследить адреса криптокошельков, которые использовались мошенниками. После изучения 42 адресов специалисты выяснили, что как минимум 30 жертв уже отправили злоумышленникам в общей сумме более 50 тысяч долларов.

Однако сотрудники SecGuru уверены, что обнаружили лишь небольшую часть адресов. «Подозреваем, что их количество исчисляется тысячами», — говорится в твите экспертов.