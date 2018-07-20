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Друзья в Instagram смогут узнать, когда вы их игнорируете
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Друзья в Instagram смогут узнать, когда вы их игнорируете 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В приложении Instagram появился индикатор, уведомляющий о статусе активности друзей. На то, что пользователь находится в онлайне, укажет зеленая точка возле его профиля в личных сообщениях или в списке друзей. В целях безопасности онлайн-статус виден только тем, на кого вы подписаны, или с кем переписывались хотя бы раз.
В январе Instagram начал показывать друзьям, находитесь ли вы в данный момент в сети или сколько часов или суток назад вы были активны в последний раз.
Эта функция и новый зеленый маркер активированы по умолчанию. Чтобы скрыть свой онлайн-статус, нужно перейти на свой профиль, нажать на значок «Настройки» в верхнем правом углу экрана (в виде шестеренки или трех точек), пролистать немного вниз и перейти в раздел «Сетевой статус». Далее следует привести переключатель «Показывать сетевой статус» в положение выкл.
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Новшество вряд ли придется по душе пользователям, обеспокоенным приватностью. Если статус активности не выключен, друзья могут узнать, как давно вы заходили в Instagram (например, «Был (-а) в сети 25 мин. назад», «Был (-а) в сети вчера», «Просмотрено», «Печатает…») и пользуетесь ли им прямо сейчас.
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