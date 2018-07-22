Новости Android #172: третий флагман Samsung и самое опасное приложение

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Представляем вашему вниманию 172-й выпуск нашего еженедельного проекта «Новости Android»! Сегодня мы поговорим о новой флагманской линейке Samsung, Дате выхода Honor Note 10 и многом другом. Ниже с этими же новостями вы можете ознакомиться в традиционном текстовом формате.

Третий флагман Samsung

Пользователи ждут, что к Galaxy S и Note добавится третья линейка флагманов от компании Samsung. Сообщается, что первую модель новой линейки премиальных умных телефонов оснастят 7-дюймовым экраном.

Samsung может стать первой компанией, которая выпустит гибкий телефон, то есть устройство с одним сгибаемым дисплеем, сообщает Питер (Peter) на страницах ресурса gsmarena.com со ссылкой на «инсайдеров». Новинка может быть представлена в следующем году.

Пройдет время, прежде, чем прототип нового телефона Samsung, кодовое название которого «Winner», дойдет до розницы. Поскольку инновационный смартфон будет стоить, как минимум, 1500 долларов США, то он будет ориентирован преимущественно на геймеров, как на наименее чувствительную к цене устройства аудиторию.

В открытом состоянии размер дисплея новинки, если, разумеется, новое сообщение подтвердится, будет 7-дюймовым, но экран станет складываться, отмечают люди, которые видели прототип. В сложенном состоянии дисплей будет на внешней стороне сгиба, а дополнительный дисплей, отображающий уведомления, и основная камера устройства окажутся на задней панели.

Сообщается, что целью Samsung является достижение более широкого распространения ее складных телефонов во второй половине 2019 года. Складные смартфоны лидера рынка устройств этой категории станут его третьей флагманской линейкой, наряду с Galaxy S и Note.

Дата выхода Honor Note 10 В ходе IFA пройдет презентация, приглашения на которую уже разосланы и, таким образом, стала известна ее дата. На ней публика ожидает увидеть Honor Note 10, экран которого способен удивить даже сегодня.

Honor, суббренд компании Huawei, разослал приглашения на свою презентацию, которая состоится в рамках выставки IFA 30 августа 2018 года, сообщает Ро (Ro) на страницах ресурса gsmarena.com. В приглашении отмечается, что будет выпущен новый продукт и указана дата его анонса.

Поскольку подробно рассмотренный ранее флагман Honor 10 уже представлен, речь, по слухам, может идти о дебюте Honor Note 10. Вероятность того, что именно это устройство увидит свет в ходе предстоящей презентации достаточно велика.

Подробности новинки пока неизвестны. Единственное, что считают в Сети почти определенным — ее оснастят огромным, даже на фоне экранов современных телефонов, дисплеем. Новый умный телефон, вероятно, станет базироваться на чипсете Kirin 970 собственной разработки компании Huawei. Ожидается, что Honor Note 10 порадует ценителей больших телефонов своим 6,9-дюймовым Super AMOLED-экраном.

Новый дизайн Google Play

Две недели назад сотрудники Google обновили дизайн магазина приложений. Google Play получил скриншоты вместо обложек, рейтинг программ на первом экране и более продолжительные посещения пользователей. Теперь представители компании тестируют новые элементы внешнего вида.

Некоторые владельцы смартфонов сообщили об обновлении пользовательского интерфейса. Оно затрагивает выдачу приложений в поиске. Теперь информация о каждой программе или игре показывается в виде карточки, сообщает 9to5google.

Последняя демонстрирует иконку приложения, рейтинг, информацию о разработчиках и даже количество загрузок. Вдобавок под данными расположились скриншоты, благодаря чему пользователь сможет сразу увидеть содержимое программы.

Журналисты отметили и минусы. Карточки занимают много места, из-за чего на экране помещается три-четыре приложения. До этого выдача показывала 6-7 программ.

Доберётся ли апдейт до всех пользователей и станет ли он частью магазина на постоянной основе — неизвестно.

Опасность Telegram для ОС от Google

Telegram для Android попал в тройку лидеров рейтинга приложений с наиболее высокой степенью риска. Это следует из отчета консалтинговой компании Appthority. Несмотря на применяемый метод шифрования переписки и отказ руководства Telegram от сотрудничества с властями, аналитики пришли к выводу, что мессенджер может использоваться мошенниками для доступа к персональным данным пользователей.

Кроме Telegram, в списке оказались мобильный клиент Facebook Messenger и WhatsApp.

Очевидно, поводом к помещению Telegram в список приложений с высокой степенью риска стало обнаружение ботов, управляющих вредоносными приложениями на зараженном устройстве. Один из них — HeroRat — может приказать зловреду делать скриншоты всех действий пользователя, следить за его местоположением, принимать или отклонять входящие звонки и читать переписку, нередко получая доступ к банковскому аккаунту жертвы.

Рейтинг Appthority включает в себя приложения, которые соответствуют нескольким критериям. Например, в список консалтингового агентства может попасть программа, которая запрашивает у пользователя слишком много привилегий для функционирования, или не соблюдает заявленную политику конфиденциальности персональных данных, накапливая такие сведения о пользователе, сбор которых считается абсолютно недопустимым.

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