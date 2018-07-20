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«Вконтакте» отдаст приоритет в ленте новостей самым комментируемым постам
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«Вконтакте» отдаст приоритет в ленте новостей самым комментируемым постам 

Rambler News Service 1 час назад
«Вконтакте» обновила алгоритмы новостной ленты, говорится в сообщении социальной сети. Теперь пользователям в приоритетном порядке будут показывать посты с большим количеством комментариев.
«Мы заметили, что записи с интересной дискуссией становятся более ценными как для подписчиков, так и для авторов. Новые алгоритмы поднимут такие материалы в ленте, а значит, они станут более заметными для пользователей», — говорится в сообщении.
По итогам I квартала 2018 года выручка «ВКонтакте» выросла по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 60,3% и составила до 4,23 млрд руб.
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