«Вконтакте» отдаст приоритет в ленте новостей самым комментируемым постам

«Вконтакте» обновила алгоритмы новостной ленты, говорится в сообщении социальной сети. Теперь пользователям в приоритетном порядке будут показывать посты с большим количеством комментариев.

«Мы заметили, что записи с интересной дискуссией становятся более ценными как для подписчиков, так и для авторов. Новые алгоритмы поднимут такие материалы в ленте, а значит, они станут более заметными для пользователей», — говорится в сообщении.

По итогам I квартала 2018 года выручка «ВКонтакте» выросла по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 60,3% и составила до 4,23 млрд руб.