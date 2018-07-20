Что делать, если смартфон не работает после обновления

Если после получения системных обновлений смартфон перестал работать, это в первую очередь покрывается гарантией от производителя. Перед этим, правда, можно еще попробовать восстановиться с помощью загрузчика. Обычно он открывается одновременным нажатием кнопок включения и громкости. О том, как сбросить Android до заводских настроек, мы рассказывали в этой статье.

Если производитель перестал выпускать обновления безопасности через пару лет, но вам не хочется расставаться с любимым устройством — значит, пришло время альтернативных прошивок. На lineageos.org вы найдете образы бесплатной операционной системы для мобильных гаджетов LineageOS, которая основана на базе Android. Эта кастомная ОС предусмотрена для многих популярных моделей смартфонов.

LineageOS не только обеспечит безопасность вашему гаджету, но и избавит от нежелательного предустановленного ПО (Facebook, Amazon и др.), и вы сможете наконец-то быть уверенными в том, что ваш смартфон принадлежит только вам. LineageOS значительно дольше актуализируется разработчиками и обнов­ляется, как и официальная версия Android от производителя смартфона. А многие пользователи даже сообщают, что их смартфоны после установки кастомной ОС стали быс­трее работать.

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