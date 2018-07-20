Антивирус «Сбербанка» сохранил миллионы рублей Android-пользователям

За первое полугодие 2018 года «Сбербанк» предотвратил более миллиона попыток кражи денежных средств со счетов своих клиентов, пользующихся устройствами под управлением Android. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на заместителя председателя банка Станислава Кузнецова

Предотвратить атаки злоумышленников удалось благодаря работе антивирусной программы, являющейся частью приложения «Сбербанк Онлайн» для Android, говорит топ-менеджер. По его словам, эксперты банка постоянно совершенствуют антивирус, предугадывая новые мошеннические схемы.

Банковские счета — кражи

«Сбербанк» стремится обеспечить защиту всех своих клиентов вне зависимости от того, пользуются ли они одноименным приложением для доступа к своим финансам. Банк проводит целую серию мероприятий, чтобы обезопасить даже тех клиентов, которые прибегают только к услугам смс-банкинга.

Вирусы для Android

Необходимость принятия мер по защите пользователей Android-устройств связана с обилием вирусов и прочих вредоносных программ для этой платформы, констатирует Кузнецов. Некоторые из них, чтобы не обнаружить себя, списывают со счетов своих жертв по 7-12 рублей, которые выливаются в сотни миллионов по стране.

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