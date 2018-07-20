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Четыре интернет-гиганта договорились упростить передачу данных клиентов между сервисами
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Четыре интернет-гиганта договорились упростить передачу данных клиентов между сервисами 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Четыре крупнейшие корпорации в области интернет-технологий — Facebook, Twitter, Google и Microsoft договорились упростить процесс передачи клиентами своих личных данных между сервисами этих компаний, а также улучшить их защиту. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном в пятницу на сайте социальной сети Facebook.
"Мы рады сообщить, что участвуем в проекте Data Transfer Project, который направлен на сотрудничество компаний, включая Twitter, Google и Microsoft, — говорится в сообщении главы отдела конфиденциальности и общественной политики Facebook Стива Саттерфилда. — Мы работаем над созданием единого способа передачи данных из одного онлайн-сервиса в другой".
Специалисты Facebook поясняют, что новый проект позволит клиентам использовать личные данные, введенные в учетную запись на одном сервисе, для захода в приложение, принадлежащее другой корпорации. Согласно сообщению, пользователи хотят не только свободно перемещать свои данные из одной соцсети в другую, но и быть уверены в сохранении ее конфиденциальности. «В этом и будет состоять основная задача Data Transfer Project», — отмечается в пресс-релизе.
В компании надеются, что к проекту присоединятся и другие корпорации.
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