Четыре интернет-гиганта договорились упростить передачу данных клиентов между сервисами

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Четыре крупнейшие корпорации в области интернет-технологий — Facebook, Twitter, Google Microsoft договорились упростить процесс передачи клиентами своих личных данных между сервисами этих компаний, а также улучшить их защиту. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном в пятницу на сайте социальной сети Facebook.

"Мы рады сообщить, что участвуем в проекте Data Transfer Project, который направлен на сотрудничество компаний, включая Twitter, Google и Microsoft, — говорится в сообщении главы отдела конфиденциальности и общественной политики Facebook Стива Саттерфилда. — Мы работаем над созданием единого способа передачи данных из одного онлайн-сервиса в другой".

Специалисты Facebook поясняют, что новый проект позволит клиентам использовать личные данные, введенные в учетную запись на одном сервисе, для захода в приложение, принадлежащее другой корпорации. Согласно сообщению, пользователи хотят не только свободно перемещать свои данные из одной соцсети в другую, но и быть уверены в сохранении ее конфиденциальности. «В этом и будет состоять основная задача Data Transfer Project», — отмечается в пресс-релизе.

В компании надеются, что к проекту присоединятся и другие корпорации.