Подсчитано число пользователей городского Wi-Fi

В Москве подсчитали число пользователей городского Wi-Fi

Количество пользователей бесплатного городского Wi-Fi в Москве в июне составило 327 тысяч человек, что в шесть раз выше апрельских показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте информационных технологий в пятницу.

"Если обратиться к статистике, то на протяжении последних трех месяцев наблюдается рост числа пользователей. В апреле к городской сети Wi-Fi на улицах в центре Москвы подключились более 51 тысячи уникальных пользователей, в мае — 232 тысяч, а в июне — 327 тысяч", — рассказали в ведомстве, отвечая на вопрос, изменилось ли количество пользователей во время чемпионата мира по футболу.

В департаменте при этом отметили, что рост числа пользователей прежде всего связан с летним сезоном.

"В летние месяцы, а также в мае и сентябре, когда на улице теплая и комфортная погода для прогулок, традиционно наблюдается всплеск активности использования городской сети Wi-Fi", — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что во время чемпионата мира по футболу из иностранцев чаще других бесплатным городским интернетом пользовались североамериканские гости.