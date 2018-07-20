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Подсчитано число пользователей городского Wi-Fi
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В Москве подсчитали число пользователей городского Wi-Fi 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Количество пользователей бесплатного городского Wi-Fi в Москве в июне составило 327 тысяч человек, что в шесть раз выше апрельских показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте информационных технологий в пятницу.
"Если обратиться к статистике, то на протяжении последних трех месяцев наблюдается рост числа пользователей. В апреле к городской сети Wi-Fi на улицах в центре Москвы подключились более 51 тысячи уникальных пользователей, в мае — 232 тысяч, а в июне — 327 тысяч", — рассказали в ведомстве, отвечая на вопрос, изменилось ли количество пользователей во время чемпионата мира по футболу.
В департаменте при этом отметили, что рост числа пользователей прежде всего связан с летним сезоном.
"В летние месяцы, а также в мае и сентябре, когда на улице теплая и комфортная погода для прогулок, традиционно наблюдается всплеск активности использования городской сети Wi-Fi", — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве также сообщили, что во время чемпионата мира по футболу из иностранцев чаще других бесплатным городским интернетом пользовались североамериканские гости.
"Среди иностранцев чаще всего к бесплатному Wi-Fi подключались граждане Канады и США (3,2% на обе страны), Великобритании (2,9%), Германии, Франции, Аргентины и Бразилии", — уточнили в департаменте, добавив, что россияне составили 71% пользователей.
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