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Экраны в вагонах могут заработать со звуком для пользователей приложения «Метро Москвы»
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Экраны в вагонах могут заработать со звуком для пользователей приложения «Метро Москвы» 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пользователи приложения «Метро Москвы» могут в будущем получить доступ к звуковому сопровождений экранов в вагонах поездов. Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Есть идея, чтобы в мобильном приложении московского метрополитена сделать функцию, что вы через свое приложение будете слышать звук, который идет. Это будет канал либо WiFi, либо Bluetooth. Мы сейчас думаем об этом, над технологией работаем. Задача нам такая поставлена, думаем, как это реализовать, технически это возможно, но ищем лучшее решение", — сказал он.
Во время завершившегося в столице чемпионата мира по футболу более 8720 экранов в 1896 вагонах метро в прямом эфире транслировали матчи. Их посмотрели в общей сложности более 20 млн человек.
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