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Сервис «Делимобиль» выйдет на рынки нескольких стран СНГ до конца 2018 года
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Сервис «Делимобиль» выйдет на рынки нескольких стран СНГ до конца 2018 года 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
«»Делимобиль" планирует расширение на рынки нескольких стран ближнего зарубежья до конца 2018 года. Объем рынков крупнейших городов СНГ, которые рассматривает компания, составляет до двух тысяч автомобилей каждый», — рассказал ведущий консультант Mikro Kapital Group по международному развитию каршеринга Роман Филиппов.
По его словам, инвестиции в открытие сервиса в одном городе могут составить порядка $10 млн  Работа в каждом новом городе позволит увеличить базу пользователей «Делимобиля» как минимум на 10% по сравнению с текущими показателями, добавил Филиппов.
Также в Mikro Kapital Group не исключили возможность запуска в странах СНГ сервиса аренды электросамокатов, уточняет агентство.
В 2018 году компания намерена запустить каршеринг минимум в двух странах СНГ, включая Казахстан, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с планами Mikro Kapital Group.
При этом количество городов и сроки запуска сервиса могут меняться, добавил источник.
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