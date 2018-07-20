Сервис «Делимобиль» выйдет на рынки нескольких стран СНГ до конца 2018 года

«»Делимобиль" планирует расширение на рынки нескольких стран ближнего зарубежья до конца 2018 года. Объем рынков крупнейших городов СНГ, которые рассматривает компания, составляет до двух тысяч автомобилей каждый», — рассказал ведущий консультант Mikro Kapital Group по международному развитию каршеринга Роман Филиппов

По его словам, инвестиции в открытие сервиса в одном городе могут составить порядка $10 млн Работа в каждом новом городе позволит увеличить базу пользователей «Делимобиля» как минимум на 10% по сравнению с текущими показателями, добавил Филиппов.

Также в Mikro Kapital Group не исключили возможность запуска в странах СНГ сервиса аренды электросамокатов, уточняет агентство.

В 2018 году компания намерена запустить каршеринг минимум в двух странах СНГ, включая Казахстан , уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с планами Mikro Kapital Group.

При этом количество городов и сроки запуска сервиса могут меняться, добавил источник.