10 причин провести это летом с приложением «МУЛЬТ»

Летние каникулы в самом разгаре, и вы уже не знаете, чем бы занять детей? А вы уже скачали приложение «МУЛЬТ»? Если нет, то это отличный способ облегчить жизнь себе и порадовать малышей. И вот почему:

1. В приложении «МУЛЬТ» очень много мультиков. И когда мы говорим «много», мы имеем в виду более 4000 серий самых любимых малышами мультсериалов. И все они — в HD и Full HD качестве!

2. В приложении более 60 мультсериалов на любой возраст и вкус, каждый ребенок найдет себе что-то по душе, тем более, что список постоянно пополняется, ведь в приложении целых 2 подписки! Подписка «МУЛЬТ» с хитами, вроде: «Ми-ми-мишки», «Лунтик», «Барбоскины», «Сказочный патруль», «Деревяшки» и другими популярными российскими мультсериалами. И подписка «МУЛЬТпланета» с популярными зарубежными мультиками: «Соник Бум», «МиниФорс», «Моланг», «Пип и Альба» и многими другими.

3. В приложении «МУЛЬТ» мультфильмы можно смотреть даже без доступа в Интернет. Просто оформите подписку и загрузите любимые мультики заранее, а потом смотрите их во время долгих поездок на дачу или даже в самолете.

4. В приложении «МУЛЬТ» совершенно нет рекламы, смотрите мультфильмы без пауз и будьте спокойны — дети не увидят ничего лишнего и не перейдут из приложения куда-то еще по всплывающим ссылкам.

5. С приложением «МУЛЬТ» дети будут смотреть мультфильмы столько, столько вам захочется. Нет, не им, а вам, потому что в приложении есть функция родительского контроля, где вы можете четко выставить временные рамки на просмотр мультиков.

6. С приложением «МУЛЬТ» ваш ребенок не пропустит все самые новые серии любимых мультфильмов, более того — увидит некоторые из них раньше, чем их покажут по телевизору.

7. С приложением «МУЛЬТ» можно не только развлекаться, но и учиться: переключите язык в настройках приложения и смотрите 10 мультфильмов (а скоро их станет еще больше) на английском или испанском языке.

8. Дети могут создавать плейлисты с любимыми сериями, чтобы не искать каждый раз, в какой из них Ми-ми-мишки строили космический корабль.

9. В приложении «МУЛЬТ» на территории РФ можно смотреть стриминг пяти популярных семейных каналов — «МУЛЬТ», «Мультимузыка», «Tlum HD», «Ani» и «Мама».

10. Приложение «МУЛЬТ» скачано 5 000 000 раз в App Store и Google Play. И эти цифры говорят сами за себя!

Проведите лето вместе с приложением «МУЛЬТ»!

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