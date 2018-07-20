Знакомьтесь, это Belacam. Инстаграм с деньгами вместо лайков

Знакомьтесь, это Belacam. Инстаграм с деньгами вместо лайковBelacam — это Instagram с изюминкой. Каждый лайк, который вам только что поставили, добавляет на ваш личный счет немного денег. Вы можете снять их в любой момент или использовать в активностях социальной сети.

Это сервис с прицелом на фотографии. Вы можете публиковать их с привычными хэштегами, добавлять подробные описания, чтобы поднять интерес к ним, и зарабатывать. Обо всем этом мы расскажем подробнее.

Каждый снимок может приносить деньги, разве такое возможно?

Создатели Belacam предлагают простую концепцию поощрения авторов интересных и качественных фотографий. За каждый лайк под их снимками, они получают внутреннюю криптовалюту Bela, которую можно превратить в реальные деньги.

Bela — криптовалюта, которой обмениваются в социальной сети Belacam, ставя или получая лайки.

У Bela есть реальная стоимость — около 5 руб. Она становится больше по мере роста популярности социальной сети и увеличения интереса к валюте на криптобиржах, на которых она торгуется уже 4,5 года.

Каждый лайк к фотографии ужина поможет вам заплатить за него, а качественные снимки заграничного пейзажа окупят всю поездку.

Как это работает? Когда подписчик ставит лайк под вашим фото, вы получаете 1 Bela. Когда вам нравится чей-то снимок, он получает от вас 1 Bela. Чем активнее вы ведете себя в социальной сети, тем больше денег зарабатываете.

Представьте, что вы публикуете десять снимков вида на Швейцарские Альпы, которые собирают по 100-200 лайков. В Instagram вы получите за это только моральное удовлетворение, а в Belacam — до 12 000 руб. Несколько хороших фото и вы окупите путешествие хотя бы частично.

Как только вы получите Bela, сможете перевести их в реальные деньги или использовать в активностях социальной сети.

С командой, которая создала Belacam, вы можете познакомиться на их официальном сайте. Примечательно, что в ней есть и российский представитель.

Неужели кто-то готов платить деньги, чтобы оценить фото?!

Как оказалось, ДА!

Открытое тестирование сервиса началось в апреле 2017 года. В начале лета разработчики расширили количество активных пользователей до уровня 3,5 тыс., и отслеживали их поведение.

Фотографы, путешествующие по миру, и активные блогеры, которые создают уникальный контент, начали получать большое количество лайков. Повседневные снимки обычных пользователей также не остались без внимания, а вот низкокачественные и защищенные авторскими правами кадры почти не получили оценок.

Несмотря на то, что год назад сервис был еще достаточно грубым и сырым, он дал понять, что система работает, и пользователи легко расстаются с мизерной суммой, чтобы показать свой интерес и поощрить авторов.

Судите сами, сегодня ничего не стоит заплатить 3-6 руб. за увлекательный и познавательный пост, который расскажет вам об интересном месте в чешской глубинке или научит профессионально готовить шведский сюрстрёмминг. Авторы публикаций, которые получили больше всего лайков, попадут в суточный рейтинг заработка и привлекут дополнительное внимание.

Более того, каждый лайк, который поставит автор фото, поднимет его в рейтинге симпатий социальной сети. Он учитывает активность пользователей за последние 24 часа: чем она больше, тем выше его публикации в ленте и тем больше лайков получит каждая из них. Получается замкнутый круг, который значительно повышает оборот денежных оценок в социальной сети.

Belacam открывает огромный простор как для активных авторов, так и для простых пользователей. Первым он дает доступ к необходимой монетизации за проделанную работу, а последние смогут регулярно получать полезную информацию с акцентом на фото.

А еще вы можете зарабатывать, выполняя задания соц. сети

Создатели Belacam будут регулярно проводить интересные акции, которые помогут вам заработать дополнительные средства на активностях в сервисе.

Например, если вы успели зарегистрироваться в социальной сети до ее официального запуска, вы уже получили $1 в Bela на свой счет.

Но интереснее запуск реферальной программы. Она даст возможность получить $1-3 на счет за каждого пользователя, которого вы привели. Вам выдадут специальную ссылку, которую вы сможете просто сбросить своим друзьям, чтобы они попробовали первый сервис, который превращает лайки в платежное средство.

Тем не менее, учтите, создатели Belacam активно следят за такими акциями и блокируют любые попытки мошенничества. Если вы планируете создать большое количество фейковых аккаунтов и отправить им приглашение, чтобы получить бонусные средства, рискуете остаться без Bela на своем счету.

Но это не значит, что вы не можете создать несколько аккаунтов для личного использования. Например, один из них вы можете превратить в книгу рецептов, второй в дневник путешественника, а третий в ленту семейных снимков.

Если каждая из них будет подавать признаки жизни, вы можете создать любое число учетных записей.

Как вывести криптовалюту Bela и перевести в реальные деньги

Очень просто! Нажмите Withdraw и введите адрес вашего программного (MeW или Trust) или аппаратного кошелька.

Вы также можете указать адрес вашего кошелька на бирже и там обменять Bela на Bitcoin, Ethereum или даже «Фиат».

С ростом числа пользователей Belacam создатели социальной сети планируют запустить внутренний обменник, который даст вам возможность обменивать Bela на любую валюту через системы Visa или MasterCard и обратно. Это еще больше упростит процесс.

Сегодня запустилась веб-версия сервиса, когда App Store?

Перед вами уже третья версия веб-сервиса Belacam, который разработчики открывают для масс, и мы рекомендуем вам оценить возможности социальной сети самостоятельно.

В дорожной карте — создание дополнений для Chrome и других популярных браузеров. Но настоящий взрыв интереса сервис получит после запуска мобильных приложений для iPhone и Android, тогда его заполнят популярные блогеры и фотографы вместе со своей аудиторией.

Тем не менее, полноценно пользоваться Belacam можно уже сегодня. Веб-версия сервиса отлично работает как на компьютере, так и на мобильных устройствах.

У нее очевидный интерфейс, который предлагает привычные ленту фото, хэштеги, подписки и подписчиков, поиск и многое другое. Но каждый лайк здесь оценивается деньгами, и у вас даже есть счетчик, который показывает сумму ваших Bela в реальных средствах по текущему курсу.

Уже можно начинать пользоваться Belacam, нет ничего проще

Практика других социальных сетей показывает, чтобы стать популярным, нужно регистрироваться в них сразу после запуска. Это даст преимущество перед остальными пользователями, которые придут позже.

Именно поэтому мы рекомендуем вам начать использовать его уже сегодня — до появления мобильных приложений, которые запустят в него большинство.

До этого вы успеете оформить свои профили и заполнить их полезной информацией: своими качественными фотографиями смежной тематики с подробными описаниями места съемки или лайфхаками. Это даст вам возможность больше заработать в будущем.

Регистрация стандартная. Нужна электронная почта и пароль. Увидимся в Belacam.