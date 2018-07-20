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Google и Microsoft сделают Интернет более открытым
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Google и Microsoft сделают Интернет более открытым 

News.ru 1 час назад
Data Transfer Project раскрыл планы относительно новой платформы, которая позволит пользователям «свободно перемещать данные по всему Интернету».
DTP объединил вместе четырёх гигантов — Google, Microsoft, Facebook и Twitter. Совместными усилиями они работают над платформой с открытым исходным кодом для создания необходимых инструментов. В теории пользователь сможет перемещать фотографии из Instagram в Flickr или Google Photos без необходимости массовой загрузки.
Новая система также должна обрабатывать такие типы данных, как электронная почта, контакты, календари и задачи. Отдельная информация, получившая название Data Models («модели данных»), сможет быть сгруппирована в Verticals («вертикали») и в дальнейшем использована, например, в сервисе YouTube.Music для формирования плейлистов и музыкальных клипов.
Чем больше, тем лучше
Учитывая, что все компании взаимодействуют с существующими данными пользователя, они имеют огромное преимущество в популяризации новых функциональных возможностей.
DTP все еще находится в разработке и пока недоступен широкой общественности. В будущем компании надеются привлечь к платформе как можно больше разработчиков. Ведь таким образом пользователи получат доступ к широкому выбору сервисов. Соответственно, с каждым новым приложением увеличится и количество данных: от плейлистов в музыкальных сервисах и медицинских данных с фитнес-трекеров до множества фотографий и видео.
Ранее News.ru рассказал, что Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро.
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