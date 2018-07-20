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Вести.net: робот-пылесос оказался находкой для шпионов
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Вести.net: робот-пылесос оказался находкой для шпионов 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Специалисты по кибербезопасности нашли уязвимости в очередном гаджете — роботе-пылесосе. Осложняет ситуацию то, что прибор умеет подключаться к Wi-Fi и оснащен камерой. А крупнейший производитель специализированного стекла для смартфонов — Corning — представил новую, усовершенствованную версию своего продукта Gorilla Glass.
Gorilla Glass 6, обещает американский производитель, будет более прочным, на нем не будут заметны отпечатки пальцев, а еще его можно будет сделать похожим на любой материал по цвету и даже текстуре — дерево, камень, змеиную кожу и т.п. В серийных смартфонах Gorilla Glass 6 должно появиться до конца года.
Эксперты российской компании Positive Technologies обнаружили критическую уязвимость в популярном китайском роботе-пылесосе Dongguan Diqee 360. Она позволяет получить доступ к устройству по Wi-Fi и, если пользователь поленился поменять пароль по умолчанию, начать подсматривать через камеру устройства и управлять им.
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