Сервис «Яндекс. Такси» намерен в июле начать деятельность в Литве

ВИЛЬНЮС , 20 июл — ПРАЙМ/. Российский сервис «Яндекс. Такси» в конце июля планирует начать свою деятельность в Литве , сообщает в пятницу портал delfi.

"Российская компания Yandex.Taxi вскоре намерена начать работу на территории Литвы. В Литве компания стартует с конца июля", — сообщил источник изданию.

По его словам, в конце июля уже запланировано мероприятие в Вильнюсе, на котором объявят о начале деятельности компании в стране.

Латвии. В этом году компания начала работать в Эстонии