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Сервис «Яндекс. Такси» намерен в июле начать деятельность в Литве
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Сервис «Яндекс. Такси» намерен в июле начать деятельность в Литве 

Прайм 29 минут назад
ВИЛЬНЮС, 20 июл — ПРАЙМ/. Российский сервис «Яндекс. Такси» в конце июля планирует начать свою деятельность в Литве, сообщает в пятницу портал delfi.
"Российская компания Yandex.Taxi вскоре намерена начать работу на территории Литвы. В Литве компания стартует с конца июля", — сообщил источник изданию.
По его словам, в конце июля уже запланировано мероприятие в Вильнюсе, на котором объявят о начале деятельности компании в стране.
В этом году компания начала работать в Эстонии и Латвии.
Сервис «Яндекс. Такси» был запущен в 2011 году. Владельцем сервиса является нидерландская Yandex.Taxi B. V. «Яндекс. Такси» работает более чем в 150 крупных городах России и ряда стран бывшего СССР.
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