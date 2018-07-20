Сервис «Яндекс. Такси» намерен в июле начать деятельность в Литве 

ВИЛЬНЮС, 20 июл — ПРАЙМ/. Российский сервис «Яндекс. Такси» в конце июля планирует начать свою деятельность в Литве, сообщает в пятницу портал delfi.
"Российская компания Yandex.Taxi вскоре намерена начать работу на территории Литвы. В Литве компания стартует с конца июля", — сообщил источник изданию.
По его словам, в конце июля уже запланировано мероприятие в Вильнюсе, на котором объявят о начале деятельности компании в стране.
Сервис «Яндекс. Такси» был запущен в 2011 году. Владельцем сервиса является нидерландская Yandex.Taxi B. V. «Яндекс. Такси» работает более чем в 150 крупных городах России и ряда стран бывшего СССР.