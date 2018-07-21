Россия научит IT-компании сочетать бизнес-интересы с законами страны

Компания Apple подчинилась требованию Пекина и начала хранить персональные данные китайских пользователей своего сервиса iCloud в Китае — на серверах государственной China Telecom. Ключи для расшифровки информации из iCloud, которая сохраняет фото— и видеоматериалы, а также переписку по электронной почте и SMS переданы Tianyi, входящей в China Telecom.

Как пишет «Экономика сегодня», такое решение Apple вызвано бизнес-интересами — на Китай приходится половина выручки компании и несоблюдение правил могло обернуться проблемами для бизнеса. Российское законодательство так же обязывает организации хранить данные россиян на расположенных на территории страны серверах. Роскомнадзор дал игрокам рынка, в том числе и Apple, время на выполнение требований. Однако, по мнению эксперта в области информационной безопасности Александра Власова , российский рынок не так важен, как китайский, поэтому компании не всегда демонстрируют уважительное поведение по отношению к российским реалиям. Тем не менее Роскомнадзор будет добиваться выполнения наших законов.

— Думаю, Роскомнадзор будет постепенно ужесточать свою позицию, и понятно, почему. Необходимо показывать, что государство может заставить любого соблюдать установленные этим государством правила. Тут не только ведь дело в бизнесе, тут еще и геополитика вмешивается. Америка считает, что ее законы имеют приоритет над законами других стран, и что законы других стран нужно соблюдать лишь в крайнем случае. И вот, собственно, бизнес-интересы — это и есть тот самый крайний случай, который вынуждает американские компании соблюдать не американские законы в странах их пребывания, — считает Власов.