Не только Китай: Россия научит западные IT-компании играть по правилам

Apple , согласившись с требованиями Пекина хранить личные данные китайских пользователей в Китае , демонстрирует, что бизнес-интересы могут сочетаться с местными законами. В России ситуация движется в том же направлении благодаря усилиям Роскомнадзора

Персональные данные китайских пользователей сервиса iCloud компания Apple начала хранить в Китае, на серверах государственной организации China Telecom.

iCloud сохраняет фото— и видеоматериалы, прочие файлы, а также переписку по SMS и электронной почте. Прежде для получения этих данных властям нужно было обращаться в Apple, теперь же ключи для расшифровки информации из iCloud переданы Tianyi, подразделению China Telecom.

Решение Apple вызвано бизнес-интересами. Китай является одним из ключевых рынков компании, на него приходится половина всей выручки. Отказ от хранения данных своих пользователей в Китае мог обернуться сложностями для бизнеса.

Напомним, что российское законодательство обязывает организации хранить данные россиян на серверах, расположенных на территории страны. Роскомнадзор дает Apple, Twitter, Facebook и многим другим игрокам рынка время на то, чтобы начать соблюдать принятые правила.

Игра по правилам

Вопрос в том, насколько российский рынок важен для Apple и прочих крупных компаний, рассуждает эксперт в области информационной безопасности Александр Власов

По мнению эксперта, отечественный рынок не так важен, как китайский, отсюда не всегда уважительное по отношению к российским реалиям поведение. Но в любом случае Роскомнадзор будет работать с этими игроками, требуя выполнения ими наших законов, вне зависимости от того, как эти игроки ведут себя в том же Китае.

"Думаю, РКН будет постепенно ужесточать свою позицию, и понятно, почему. Необходимо показывать, что государство может заставить любого соблюдать установленные этим государством правила. Тут не только ведь дело в бизнесе, тут еще и геополитика вмешивается. Америка считает, что ее законы имеют приоритет над законами других стран, и что законы других стран нужно соблюдать лишь в крайнем случае. И вот, собственно, бизнес-интересы — это и есть тот самый крайний случай, который вынуждает американские компании соблюдать не американские законы в странах их пребывания", — пояснил эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Дело в бизнесе, а не в свободе

Когда американские (и не только американские) IT-игроки, вступая в дискуссию с государственными органами в других странах на предмет соблюдения тех или иных законов, начинают апеллировать к защите свободы слова и бизнеса, это, конечно, выглядит лукавством.

Дело совсем не в свободе, а в балансе затрат на выполнение требований местного законодательства и потенциальных выгод. Что выгодней — соблюдать законы и сохранить местный рынок или не соблюдать и потерять? Насколько тот или иной рынок вообще стоит того, чтобы играть по правилам? Это важно, а не разговоры о свободе.

"Так что все эти утверждения, что та или иная компания стоит на защите приватности своих пользователей — не более чем риторика", — отметил Александр Власов.

Facebook тоже касается

Весной глава РКН Александр Жаров сообщил, что до конца года планируется провести проверку в отношении соцсети Facebook. Жаров привел несколько условий, которые должны быть выполнены FB во избежание блокировки в России — это локализация (перенос на серверы в РФ) баз данных российских пользователей, удаление всей запрещенной информации из соцсети, а также соблюдение иных требований, предусмотренных законодательством.

"Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", — заявил глава РКН.