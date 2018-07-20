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Аналитик: Угрозу предприятиям от приложений создают сами пользователи
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Аналитик: Угрозу предприятиям от приложений создают сами пользователи 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily в эфире НСН напомнил об условиях пользования мессенджерами и другими приложениями.
Мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger названы самыми рискованными мобильными приложениями для корпоративных клиентов по результатам исследования компании Appthority за второй квартал 2018 года. Эти мессенджеры заняли первую и вторую строчки рейтинга как для iOS-устройств, так и для смартфонов с платформой Android. На третьей строчке рейтинга для iOS-устройств оказалась навигационная программа Waze, а у Android — мессенджер Telegram. Отмечается, что эти два приложения попали в списки самых рискованных приложений впервые.
Причиной высокой степени риска при использовании вышеназванных приложений корпоративными клиентами специалисты называют несоответствие политике безопасности предприятий и то, что они могут отправлять на сервер данные, связанные с компаниями, в которых работают пользователи. Например, некоторые сервисы, попавшие в рейтинг, отправляют на свои серверы адресные книги и сообщения, отмечают исследователи.
В эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков напомнил пользователям, что зачастую они сами дают согласие на использование мессенджерами и другими приложениями всей своей информации, в том числе и адресных книг.
Аналитик рассказал, насколько подорожает связь с действием «пакета Яровой» «По большому счету человек сам вводит подобную информацию и говорить о том, что происходит некая слежка некорректно. Мы предоставляем владельцам подобных компаний достаточно большой объем информации, но все-таки это не тот вариант, когда закачиваешь приложение, а появляется вирус в телефоне, который снимает какие-то данные, в том числе и кредитные карточки, которые привязаны. Поэтому здесь нет таких больших проблем для волнения, но надо понимать и давать себе отчет в тех данных, которые вы вводите в социальных сетях и в переписке в мессенджерах», — сказал мобильный аналитик. Напомним, в начале марта текущего года СМИ сообщили о масштабной утечке данных из соцсети Facebook. В центре скандала оказалась компания Cambridge Analytica, которая якобы собирала эти данные и использовала их в политической рекламе. Выяснилось, что компания получила персональную информацию 87 миллионов пользователей соцсети.
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