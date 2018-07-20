В Dr.Web рассказали, как будут требовать блокировки вредоносных сайтов

Подписание соглашения с Координационным центром национального домена сети интернет позволит антивирусной компании Dr.Web оперативно блокировать вредоносные ресурсы. Об этом Пятому каналу рассказал специалист компании Александр Бураско.

— Основная задача нашей компании — это противодействие вредоносному программному обеспечению. В ходе этой работы мы часто сталкиваемся с различными интернет-сайтами, с помощью которых либо распространяются вредоносные программы, либо эти сайты используются для управления бот-сетями. Также с помощью этих сайтов похищают деньги у граждан, — рассказал Бураско.

По его словам, теперь, став компетентной организацией, Dr.Web будет взаимодействовать с регистраторами вредоносных сайтов напрямую и сократит время реагирования на инциденты.

— Это очень важно в случае противодействия какой-либо вирусной эпидемии, — подчеркнул Александр Бураско.

Также он прокомментировал результаты блокировки вредоносных доменов в 2017 году.

— 5,1 тысячи доменов — это много, потому что речь идет о российском сегменте. Злоумышленики хорошо понимают, что, если они будут использовать российские ресурсы, до них проще добраться, поэтому стараются мигрировать на зарубежные серверы. Так что это показатель того, что наша доменная зона активно защищается от преступных посягательств, — считает эксперт.

Ранее Пятый канал сообщал, что список причин для блокировки ресурсов ограничен — это распространение вредоносного программного обеспечения, фишинг, несанкционированный доступ к информационным системам и управление бот-сетями.