Разработчику Dr.Web разрешили требовать блокировки сайтов с вредоносным содержанием

Координационного центра национального домена сети интернет наделил Dr.Web статусом администратора национальных доменов верхнего уровня «.рф» и «.ru», уточняет издание со ссылкой на сообщения сторон соглашения.

Разработчик сможет потребовать блокировки доменов, которые дают адреса сайтам, почтовым ящикам и командным серверам, управляющим бот-сетями или вирусами.

Помимо Dr.Web аналогичное право есть у Центробанка Роскомнадзора , российского центра реагирования на компьютерные инциденты RU-CERT, компании по кибербезопасности Group-IB, «Лаборатории Касперского» , Bi.Zone, Регионального общественного центра интернет-технологий и некоммерческой организации «Лига безопасного интернета».

Эти организации помогли заблокировать в целом 5108 доменов за 2017 год, уточняется в публикации.