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Разработчику Dr.Web разрешили требовать блокировки сайтов с вредоносным содержанием
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Разработчику Dr.Web разрешили требовать блокировки сайтов с вредоносным содержанием 

RB.ru 50 минут назад
Фото: RB.ru
Координационного центра национального домена сети интернет наделил Dr.Web статусом администратора национальных доменов верхнего уровня «.рф» и «.ru», уточняет издание со ссылкой на сообщения сторон соглашения.
Разработчик сможет потребовать блокировки доменов, которые дают адреса сайтам, почтовым ящикам и командным серверам, управляющим бот-сетями или вирусами.
Помимо Dr.Web аналогичное право есть у Центробанка, Роскомнадзора, российского центра реагирования на компьютерные инциденты RU-CERT, компании по кибербезопасности Group-IB, «Лаборатории Касперского», Bi.Zone, Регионального общественного центра интернет-технологий и некоммерческой организации «Лига безопасного интернета».
Эти организации помогли заблокировать в целом 5108 доменов за 2017 год, уточняется в публикации.
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