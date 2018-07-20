Telegram признали одним из наиболее опасных приложений для Android

Telegram для Android попал в тройку лидеров рейтинга приложений с наиболее высокой степенью риска. Это следует из отчета консалтинговой компании Appthority. Несмотря на применяемый метод шифрования переписки и отказ руководства Telegram от сотрудничества с властями, аналитики пришли к выводу, что мессенджер может использоваться мошенниками для доступа к персональным данным пользователей.

Кроме Telegram, в списке оказались мобильный клиент Facebook Messenger и WhatsApp.

Telegram — безопасен ли Очевидно, поводом к помещению Telegram в список приложений с высокой степенью риска стало обнаружение ботов, управляющих вредоносными приложениями на зараженном устройстве. Один из них — HeroRat — может приказать зловреду делать скриншоты всех действий пользователя, следить за его местоположением, принимать или отклонять входящие звонки и читать переписку, нередко получая доступ к банковскому аккаунту жертвы.

Рейтинг Appthority включает в себя приложения, которые соответствуют нескольким критериям. Например, в список консалтингового агентства может попасть программа, которая запрашивает у пользователя слишком много привилегий для функционирования, или не соблюдает заявленную политику конфиденциальности персональных данных, накапливая такие сведения о пользователе, сбор которых считается абсолютно недопустимым.

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