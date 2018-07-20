Ещё
Telegram признали одним из наиболее опасных приложений для Android
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Telegram признали одним из наиболее опасных приложений для Android 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Telegram для Android попал в тройку лидеров рейтинга приложений с наиболее высокой степенью риска. Это следует из отчета консалтинговой компании Appthority. Несмотря на применяемый метод шифрования переписки и отказ руководства Telegram от сотрудничества с властями, аналитики пришли к выводу, что мессенджер может использоваться мошенниками для доступа к персональным данным пользователей.
Кроме Telegram, в списке оказались мобильный клиент Facebook Messenger и WhatsApp.
Telegram — безопасен ли  Очевидно, поводом к помещению Telegram в список приложений с высокой степенью риска стало обнаружение ботов, управляющих вредоносными приложениями на зараженном устройстве. Один из них — HeroRat — может приказать зловреду делать скриншоты всех действий пользователя, следить за его местоположением, принимать или отклонять входящие звонки и читать переписку, нередко получая доступ к банковскому аккаунту жертвы.
Рейтинг Appthority включает в себя приложения, которые соответствуют нескольким критериям. Например, в список консалтингового агентства может попасть программа, которая запрашивает у пользователя слишком много привилегий для функционирования, или не соблюдает заявленную политику конфиденциальности персональных данных, накапливая такие сведения о пользователе, сбор которых считается абсолютно недопустимым.
Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Google тестирует изменения в дизайне магазине приложений Google Play. Какими они будут? Новости Android #171: стоимость нового Galaxy Note 9 и борьба Google за безопасность Zedge — обои, рингтоны, виджеты, иконки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России293
Умерла жена Высоцкого47
Путин предложил референдум в Донбассе1247
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море135
Караченцова попросили забрать жену из психушки51
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение