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Сеть распределения контента от Google используется для хранения вредоносного ПО
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Сеть распределения контента от Google используется для хранения вредоносного ПО 

SecurityLab.ru 1 час назад
Хакеры скрывают вредоносный код внутри полей метаданных изображений, размещенных в официальной CDN (сеть доставки контента) компании Google — googleusercontent.com. Об этом сообщил исследователь безопасности из компании Sucuri Денис Синегубко.
На данном домене, как правило, размещаются изображения и фотографии, загруженные на сайтах Blogger.com и в социальной сети Google+.
По словам исследователя, ему удалось обнаружить одну рекламную кампанию по распространению вредоносного ПО, в которой CDN GoogleUserContent использовалась для размещения одного из вредоносных изображений.
Обнаруженное исследователем изображение содержало вредоносную программу, предназначенную для хищения токенов безопасности PayPal. Злоумышленники поместили зашифрованный вредоносный код в поле комментария в метаданных изображения.
Примечателен метод хранения файла, не позволяющий сообщить о вредоносе. В Google предусмотрена отправка сообщений о нарушении изображением авторских прав, однако не о проблемах с безопасностью.
«В Google есть много инструментов для удаления контента, но не ясно, как сообщать о вредоносном ПО в изображениях. Большинство инструментов требуют предоставления ссылок на оригинальные сообщения, страницы или комментарии, содержащие контент, нарушающий авторские права. Данное изображение не является частью какого-либо известного общедоступного контента», — отметил специалист.
Помимо этого, исследователь заявил о невозможности идентификации автора изображения.
«Мы даже не знаем, какой пользователь создал его. Это может быть изображение, загруженное для публикации Blogger, публикации в Google+ или даже общедоступная картинка из Google Фото. Трудно сказать, откуда взялось изображение, поскольку URL анонимизированы и имеют один и тот же формат», — добавил Синегубко.
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