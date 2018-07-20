Google научил ИИ анализировать позу человека и подбирать похожие позы в других фото

Move Mirror в качестве движка использует технологию PoseNet, которая анализирует 17 точек на теле пользователя, в том числе расположение ног, плеч, головы, а затем выбирает из базы подходящие по положению тела изображения других людей.

На текущий момент нейросеть имеет в базе около 800 тысяч изображений людей в различных позах. При этом искусственный интеллект не учитывает персональных особенностей пользователей, таких как пол, возраст, цвет кожи или строение тела.