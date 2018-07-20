Известный кнопочный смартфон обновят впервые

Сообщается о начале первого программного обновления кнопочного телефона от известнейшего бренда, устройства которого были популярны задолго до начала эпохи Android и iOS.

Смартфон BlackBerry KEY2 получает свое первое OTA-обновление. Этот кнопочный смартфон работает под управлением предустановленной ОС Android 8.1 Oreo, таким образом, рассматриваемое обновление, разумеется, не содержит очередной версии операционной системы. В нем предусмотрено обновление безопасности по состоянию на 1 июля 2018 года и удаление функции звонков с использованием Wi-Fi. Предполагается, что эту функцию в будущем вновь вернут, отмечает Алан Фридман (Alan Friedman), рассматривая обновление BlackBerry KEY2 на страницах ресурса phonearena.com.

BlackBerry KEY2 — первое обновление

Когда пользователем KEY2 будет получено уведомление о доступности обновления, ему необходимо проверить — работает ли соединение посредством Wi-Fi или сотовой сети. В дополнение, нужно также, чтобы батарея устройства, емкость которой составляет 3500 мАч, была заряжена полностью. После того, как эти две задачи выполнены, пользователь сможет перейти к установке обновления.

BlackBerry особенно подчеркивает безопасность своих устройств, поэтому она ежемесячно предоставляет новейшие обновления безопасности для ОС Android примерно в такой же период месяца. Разблокированные версии BlackBerry KEYone вскоре получат июльское обновление безопасности Android. Необходимо помнить, что OTA-обновления предоставляются постепенно, а не сразу всем устройствам. Существует также возможность установить обновление вручную, кликнув по кнопке Updates смартфона KEY2 или разблокированного KEYone.

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