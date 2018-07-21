WhatsApp ограничивает пересылку сообщений

WhatsApp лишит пользователей важной функции

Речь идет о функции переадресации сообщений.

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp заявили о предстоящем ограничении переадресации сообщений. Причиной тому послужило распространение фейковых новостей на территории Индии, которые привели к трагической гибели большого числа граждан этой страны.

Как отметили в компании, речь идет о функции, которая была добавлена в мессенджер несколько лет назад. Благодаря нововведению появилась возможность пересылать сообщения одновременно в несколько чатов.

«В Индии, где люди пересылают больше сообщений, фотографий и видеороликов, чем в любой другой стране мира, мы также попробуем ограничить число одновременно используемых для пересылки чатов пятью штуками и удалим кнопку мгновенной пересылки рядом с мультимедийными сообщениями», — рассказали в компании.

Правительство Индии в начале июля потребовало от владельцев WhatsApp принять экстренные меры, чтобы ограничить распространение фейковых новостей, которые и стали причиной трагической гибели большого числа граждан страны. В частности, на телефоны местных жителей стали приходить сообщения с ложной информацией о том, что якобы были похищены дети, а также совершены убийства и изнасилования.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ хищения денег через WhatsApp.