Ещё
WhatsApp ограничивает пересылку сообщений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

WhatsApp лишит пользователей важной функции 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Речь идет о функции переадресации сообщений.
Разработчики популярного мессенджера WhatsApp заявили о предстоящем ограничении переадресации сообщений. Причиной тому послужило распространение фейковых новостей на территории Индии, которые привели к трагической гибели большого числа граждан этой страны.
Как отметили в компании, речь идет о функции, которая была добавлена в мессенджер несколько лет назад. Благодаря нововведению появилась возможность пересылать сообщения одновременно в несколько чатов.
«В Индии, где люди пересылают больше сообщений, фотографий и видеороликов, чем в любой другой стране мира, мы также попробуем ограничить число одновременно используемых для пересылки чатов пятью штуками и удалим кнопку мгновенной пересылки рядом с мультимедийными сообщениями», — рассказали в компании.
Правительство Индии в начале июля потребовало от владельцев WhatsApp принять экстренные меры, чтобы ограничить распространение фейковых новостей, которые и стали причиной трагической гибели большого числа граждан страны. В частности, на телефоны местных жителей стали приходить сообщения с ложной информацией о том, что якобы были похищены дети, а также совершены убийства и изнасилования.
Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ хищения денег через WhatsApp.
ТК «Звезда»: последние новости
Двое блогеров случайно обнаружили секретную базу ВСУ Найдена функция, делающая работу всех Android-смартфонов сверхбыстрой Microsoft откажется от ежемесячных обновлений Windows
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян182
«Москва должна нам $12 млрд»410
Пьяные бойцы ВСУ наехали на свои мины в ДНР33
«Газпрому» перекрывают трубу799
Россия «репетирует развал Украины»14
Видео
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение